Це може бути проблемою: Мальдера висловився про кризу Трубіна в Бенфіці

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив свій вибір воротарів на найближчі матчі Ліги націй та окремо відзначив ситуацію Анатолія Трубіна, який втратив місце в стартовому складі Бенфіки, наголосивши, що це справді може стати проблемою.

Його слова наводить пресслужба УАФ.

"Відсутність ігрової практики може бути проблемою, але ми дуже добре знаємо Трубіна і його цінність для збірної. Він важливий воротар для нас", – сказав Мальдера.

Окремо наставник відзначив Дмитра Різника, однак жодного слова не сказав про Георгія Єрмакова.

"Різник має багато ігрової практики й добре виступає. Для мене це також важливо", – додав він.

У нинішньому сезоні Трубін провів за Бенфіку лише два матчі, в яких пропустив 2 голи та один раз зберіг свої ворота "сухими". Основним воротарем лісабонської команди на старті сезону став Самуель Соареш.

Напередодні стало відомо, що Анатолій отримає шанс повернутися до основного складу Бенфіки в матчах Ліги Європи.