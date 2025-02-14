Троє гравців Реала відновились напередодні матчу-відповіді проти Манчестер Сіті

Головний тренер мадридського Реала розповів про кадрову ситуацію команди напередодні матчу-відповіді з Манчестер Сіті у попередньому етапі плейоф Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає Madrid Xtra.

Італієць заявив, що троє гравців основного складу повністю відновились від ушкоджень. Таким чином, Антоніо Рюдігер, Лукас Васкес та Давід Алаба зможуть зіграти проти "містян".

🚨 Ancelotti: "Rüdiger and Alaba? They're getting better. They will be AVAILABLE for the City game. Lucas Vazquez too." pic.twitter.com/0idnCeS8sa — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 14, 2025

Нагадаємо, поєдинок між Сіті та Реалом відбудеться у середу, 19 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перший матч команд завершився неймовірною перемогою "вершкових".

Зазначимо, що раніше стало відомо про травму основного центрбека Манчестер Сіті.