Реал зіштовхнувся з розбіжностями щодо нового контракту для досвідченого захисника

Мадридський Реал готовий запропонувати контракт на один рік центральному захиснику Антоніо Рюдігеру.

Про це інформує AS.

Однак такий термін не сходиться з думкою німецького центрбека, який прагне домовитись про підписання 2-річної угоди. Наразі між сторонами триває процес перемовин.

Чинний контракт Рюдігера з "Королівським клубом" спливає по закінченні поточного сезону-2025/26, у якому він вже взяв участь у 21-му матчі (1 гол).

Нагадаємо, що досвідчений оборонець виступає за Реал із літа 2022-го. Відтоді провів за "вершкових" 177 поєдинків (8 м'ячів і 4 результативні передачі).

Раніше повідомлялось, що захисник мадридців потрапив під приціл англійського Тоттенгема, який бачить у ньому заміну Крістіану Ромеро. Аргентинський оборонець прагне покинути "шпор". Також Рюдігером цікавиться туринський Ювентус.

Додамо, що команда Альваро Арбелоа нещодавно вилетіла з Ліги чемпіонів, двічі поступившись у чвертьфіналі мюнхенській Баварії (1:2 та 3:4). Натомість у Ла Лізі теж справи не йдуть найкращим чином – друга позиція та 70 набраних очок. Відставання Реала від лідера сезону Барселони складає вже 9 пунктів після 31-го туру.