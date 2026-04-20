Реал зіштовхнувся з розбіжностями щодо нового контракту для досвідченого захисника

Софія Кулай — 20 квітня 2026, 10:34
Антоніо Рюдігер
Мадридський Реал готовий запропонувати контракт на один рік центральному захиснику Антоніо Рюдігеру.

Про це інформує AS.

Однак такий термін не сходиться з думкою німецького центрбека, який прагне домовитись про підписання 2-річної угоди. Наразі між сторонами триває процес перемовин.

Чинний контракт Рюдігера з "Королівським клубом" спливає по закінченні поточного сезону-2025/26, у якому він вже взяв участь у 21-му матчі (1 гол).

Нагадаємо, що досвідчений оборонець виступає за Реал із літа 2022-го. Відтоді провів за "вершкових" 177 поєдинків (8 м'ячів і 4 результативні передачі).

Раніше повідомлялось, що захисник мадридців потрапив під приціл англійського Тоттенгема, який бачить у ньому заміну Крістіану Ромеро. Аргентинський оборонець прагне покинути "шпор". Також Рюдігером цікавиться туринський Ювентус.

Додамо, що команда Альваро Арбелоа нещодавно вилетіла з Ліги чемпіонів, двічі поступившись у чвертьфіналі мюнхенській Баварії (1:2 та 3:4). Натомість у Ла Лізі теж справи не йдуть найкращим чином – друга позиція та 70 набраних очок. Відставання Реала від лідера сезону Барселони складає вже 9 пунктів після 31-го туру.

Читайте також :
Було вжито лише одне слово: захисник Баварії звинуватив Рюдігера в образах у матчі Ліги чемпіонів
Було вжито лише одне слово: захисник Баварії звинуватив Рюдігера в образах у матчі Ліги чемпіонів
Ми подарували Баварії два голи: Рюдігер – про поразку Реала в 1/4 фіналу ЛЧ
Реал розпочав перемовини про продовження контракту з Рюдігером
Реал хоче зберегти ключового захисника, яким цікавиться Ювентус
Зірковий одноклубник Луніна може продовжити кар'єру в Ювентусі – ЗМІ

