Захисник Реала завершив кар’єру в збірній

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер ухвалив рішення завершити кар'єру в збірній Німеччини.

Про це повідомив 33-річний футболіст на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Після тривалих роздумів для мене настав час завершити кар'єру в національній збірній і звільнити місце для молодого покоління. Коли я у 2014 році вперше одягнув футболку збірної Німеччини, я навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що в підсумку проведу 86 матчів за збірну. Хоча на останніх турнірах нам не вдалося здобути великий титул і ми зазнали кількох болісних поразок, цей час став для мене надзвичайно особливим етапом, який назавжди залишиться в моїй пам'яті", – написав Рюдігер.

Рюдігер дебютував за збірну Німеччини в травні 2014 року. Сумарно провів 86 матчів, відзначившись 3 голами та 5 асистами. Брав участь у Євро-2020 і Євро-2024, а також чемпіонатах світу 2018, 2022 і 2026 років.

У червні поточного року Рюдігер продовжив контракт із Реалом до червня 2027 року.