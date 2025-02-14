Центральний захисник Манчестер Сіті отримав травму
Мауель Аканджі
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Центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі отримав травму і не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За словами Жузепа Гвардіоли, незабаром футболіста буде прооперовано, після чого на нього очікує тривалий курс відновлення. Очікується, що Аканджі пропустить щонайменше вісім тижнів.
У сезоні-2024/25 швейцарець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.
Зазначимо, що лише нещодавно тренування відновив інших захисник команди – Рубен Діаш.
Раніше повідомлялось, що "містяни" можуть стати партнером НБА в їх проєкті у Європі.