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Центральний захисник Манчестер Сіті отримав травму

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 15:12
Мауель Аканджі отримав травму
Мауель Аканджі
Getty images

Центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі отримав травму і не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За словами Жузепа Гвардіоли, незабаром футболіста буде прооперовано, після чого на нього очікує тривалий курс відновлення. Очікується, що Аканджі пропустить щонайменше вісім тижнів.

У сезоні-2024/25 швейцарець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

Зазначимо, що лише нещодавно тренування відновив інших захисник команди – Рубен Діаш.

Раніше повідомлялось, що "містяни" можуть стати партнером НБА в їх проєкті у Європі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Мануель Аканджі

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