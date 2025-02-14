Центральний захисник Манчестер Сіті отримав травму

Центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі отримав травму і не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За словами Жузепа Гвардіоли, незабаром футболіста буде прооперовано, після чого на нього очікує тривалий курс відновлення. Очікується, що Аканджі пропустить щонайменше вісім тижнів.

🚨⚠️ Bad news for Man City as Manuel Akanji is ruled out for between 8/10 weeks with an injury.



“Manuel will undergo surgery on Saturday”, Pep Guardiola confirms. pic.twitter.com/KTIspCUzax — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2025

У сезоні-2024/25 швейцарець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

Зазначимо, що лише нещодавно тренування відновив інших захисник команди – Рубен Діаш.

Раніше повідомлялось, що "містяни" можуть стати партнером НБА в їх проєкті у Європі.