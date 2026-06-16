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Реал оголосив про продовження контракту із досвідченим центрбеком клубу

Микола Літвінов — 16 червня 2026, 13:05
Реал оголосив про продовження контракту із досвідченим центрбеком клубу
Антоніо Рюдігер
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал оголосив про пролонгування контракту із центральним захисником команди Антоніо Рюдігером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, 33-річний німець залишиться в мадридському колективі до 30 червня 2027-го року.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Рюдігер захищав кольори "вершкових" у 26 матчах, в яких відзначився 1 голом. Німецький оборонець доєднався до "королівського" клубу у травні 2022-го. Відтоді провів за "королівський" клуб 177 поєдинків (8 м'ячів і 4 результативні передачі).

У складі мадридської команди Антоніо виграв Лігу чемпіонів (23/24), став чемпіоном Іспанії (23/24), двічі підняв над головою Суперкубок УЄФА (22/23, 24/25) та тріумфував у Кубку Іспанії (22/23) та в Суперкубку Іспанії (23/24). 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку англійського Тоттенгема та туринського Ювентуса. Також у ЗМІ ширилась інформація, що Рюдігер не міг узгодити контракт із мадридським Реалом через розбіжності у поглядах на його тривалість. 

Реал Мадрид Рюдігер

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