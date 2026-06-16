Реал оголосив про продовження контракту із досвідченим центрбеком клубу

Мадридський Реал оголосив про пролонгування контракту із центральним захисником команди Антоніо Рюдігером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, 33-річний німець залишиться в мадридському колективі до 30 червня 2027-го року.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Рюдігер захищав кольори "вершкових" у 26 матчах, в яких відзначився 1 голом. Німецький оборонець доєднався до "королівського" клубу у травні 2022-го. Відтоді провів за "королівський" клуб 177 поєдинків (8 м'ячів і 4 результативні передачі).

У складі мадридської команди Антоніо виграв Лігу чемпіонів (23/24), став чемпіоном Іспанії (23/24), двічі підняв над головою Суперкубок УЄФА (22/23, 24/25) та тріумфував у Кубку Іспанії (22/23) та в Суперкубку Іспанії (23/24).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку англійського Тоттенгема та туринського Ювентуса. Також у ЗМІ ширилась інформація, що Рюдігер не міг узгодити контракт із мадридським Реалом через розбіжності у поглядах на його тривалість.