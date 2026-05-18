Реал домовився про продовження контракту з основним центральним захисником клубу

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер прийняв пропозицію Реала про продовження контракту і таким чином залишиться гравцем "вершкових" ще на один сезон.

За останні роки він мав кілька пропозицій, зокрема особливо вигідну у фінансовому плані із Саудівської Аравії, проте німець вважав за краще зберегти вірність мадридському клубу і вважає, що в нього ще залишилися цілі, яких він хоче досягти у футболці гранда Ла Ліги.

На даний момент, з прицілом на наступний сезон, у розпорядженні команди, яку, можливо, тренуватиме Жозе Моурінью, гарантоване місце серед центральних захисників мають Дін Хейсен, Рюдігер та травмований Едер Мілітао.

Майбутнє Рауля Асенсіо залишається під питанням, тоді як Давід Алаба залишить клуб після закінчення контракту, який не буде продовжуватися.

Раніше повідомлялося, що клуб наприкінці сезону залишить капітан Дані Карвахаль.