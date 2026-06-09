Ексфорвард збірної України назвав трьох найкращих гравців в історії футболу

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко поділився думками щодо найкращого футболіста всіх часів.

Його слова передає Sport-express.

Експерт виділив трійку гравців. Він заявив, що вважає Ліонеля Мессі номером один серед сучасних футболістів, але вище за нього поставив двох легенд минулого.

"Якщо говорити глобально про історію футболу, то Пеле та Марадона все одно кращі за Мессі, тому що вони перші. Перші завжди залишаються найкращими, бо на них усі вчилися, навіть якщо Мессі зараз сильніший за них. Це як Гагарін у космосі. Моя трійка найкращих футболістів світу за всю історію виглядає так: 1. Пеле, 2. Марадона, 3. Мессі", – сказав Леоненко.

Зазначимо, що наразі Ліонель Мессі перебуває у таборі національної збірної Аргентини. Він відновлюється після травми та готується до останнього чемпіонату світу у своїй кар'єрі, який стартує вже 11 червня.

"Альбіселесте" опинились у квартеті J. На груповому етапі їм протистоятимуть Алжир, Австрія та Йорданія.