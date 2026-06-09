Прев’ю ЧС-2026. Група J. Останні танці Мессі, Мареза, Алаби та йорданці, що приїхали на заклання

Група J – один з тих квартетів ЧС-2026, де фаворита видно за кілометр. Звісно ж, це Аргентина – чинний чемпіон світу.

Австрія та Алжир – збірні, що поборються за 2-ге місце в групі, а далі як піде. Хоча здивувати одні й інші можуть, потенціал є.

Ну, і Йорданія – дебютант Мундіалів та водночас андердог квартету.

Нижче – детальний розбір кожної з чотирьох збірних від Чемпіона. Стиль гри, тренери, лідери і все-все, що Вам потрібно знати перед стартом ЧС.

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Збірна Аргентини

Хто такі?

Чинні чемпіони світу та один з двох історичних грандів Південної Америки разом із Бразилією.

Альбіселесте подарували футболу Дієго Марадону й Ліонеля Мессі.

А ще – Маріо Кемпеса, Клаудіо Каніджу, Габріеля Батистуту, Хуана Романа Рікельме, Анхеля Ді Марію, Серхіо Агуеро, Карлоса Тевеса, і цей список можна продовжувати до безкінечності.

Велика футбольна нація!

Титули й медалі збірної Аргентини

Ще на початку ХХ століття в Буенос-Айресі зародився атакувальний, яскравий стиль Ла Нуестра, який домінував аж до 1950-х, коли після численних невдач на Мундіалях частина аргентинців відмовилася від краси на користь щільної оборони, брутальних підкатів та несамовитих контратак.

У цій боротьбі протилежностей і викувався сучасний аргентинський стиль – він водночас творчий та жорсткий.

І, звісно ж, вони приїхали до США за четвертим трофеєм.

Як вийшли на ЧС-2026?

По-чемпіонськи.

Аргентина виграла відбіркову групу, відірвавшись від 2-го місця на 9 очок та забивши найбільше голів (31 у 18 турах).

Окрім головного завдання у відборі, Альбіселесте виконали ще й другорядні – наприклад, забезпечили Ліонелю Мессі ефектне прощання з домашніми трибунами. В матчі з Венесуелою легендарний капітан оформив дубль, після чого "Монументаль" натурально зійшов з розуму.

Також Аргентина спочатку на виїзді (1:0), а тоді вдома (4:1) розтоптала Бразилію – свого головного суперника на континенті.

Питання є? Питань нема.

Як грають?

А з цим складніше, бо відбір у Південній Америці завершили ще восени 2025-го, і відтоді час грав проти Аргентини.

Надто багато її лідерів або втратили форму, або переїхали в слабші ліги.

Наприклад, у відборі позицію лівого вінгера, де раніше грав Анхель Ді Марія, закривав Тьяго Альмада. Але ж ви бачили його провал в Атлетико? 4 голи й 2 асисти за рік.

Так само ганебно провів сезон у Ліверпуль Алексіс Маккалістер – ще недавно головна дійова персона у півзахисті Альбіселесте.

Паралельно Родріго де Пауль відбув до Маямі, а Леандро Паредес – до Бока Хуніорс.

А Мессі, між тим, на турнірі виповниться аж 39 років...

Ще рік тому Скалоні грав за схемою 4-3-3, ставив Лео праворуч, Альмаду ліворуч, Хуліана по центру, і все працювало. Зараз, ймовірно, йому доведеться вигадувати щось нове. Зокрема він мусить знайти місце Лаутаро Мартінесу – найкращому бомбардиру Серії А. Також подорослішали і готові брати відповідальність Ніко Пас та Джуліано Сімеоне.

У будь-якому поєднанні Аргентина приречена грати від себе, домінувати – це не обговорюється.

Якщо Лео на полі – команда змушена оборонятися ще й за нього; ветеран грає суто на чистих м'ячах.

Ну, а там буде видно.

У 2026 році Аргентина грала спаринги лише проти збірних калібру Гондурасу й Мавританії, висновки з них робити смішно.

Хто тренер?

48- річний Ліонель Скалоні очолив Аргентину в 2018-му, після чого привів її до перемог на ЧС-2022 та Копа Америка у 2021-му та 2024-му.

По суті, Скалоні врятував міжнародну кар'єру Мессі.

В Аргентині до тренера довго звикали, бо в тих краях популярні типажі Білардо, Менотті чи Б'єлси – футбольних філософів з власним вченням та учнями. Натомість Ліонель скромний, ввічливий, приземлений.

"Це буде дуже складний ЧС. Ми повинні підготувати гравців до того, що буде важко. Не можна завжди перемагати.

Футболка нашої збірної вимоглива. Фани хочуть бачити Аргентину, яка грає у хороший футбол. Але ми також знаємо, що найкраща команда не завжди перемагає", – ось його слова перед Мундіалем.

Козир Скалоні – близькість до гравців. Він не диктатор, а помічник.

Також Ліонель ніби старший брат для Мессі, з яким встиг пограти разом на ЧС-2006. Вони дуже близькі.

На короткому турнірі, як-от ЧС, наявність колективу "сімейного типу" зазвичай сильно допомагає.

Орієнтовний склад

Ризикнемо спрогнозувати, що Аргентина розпочне турнір з Альмадою ліворуч, але швиденько від цього відійде.

Мессі гратиме завжди, коли зможе. За його відсутності "десяткою" буде Пас.

В центрі оборони конкуренція буде лише між Ромеро й Лісандро Мартінесом, тоді як місце ветерана Отаменді за ним заброньоване.

Орієнтовний склад збірної Аргентини на ЧС-2026

One to watch

Мессі, звісно, а хто ще?

У 38 років Лео є чинним чемпіоном та найвпливовішим гравцем МЛС, де видав 12+7 в 14 матчах з початку року.

Оцінити форму старіючої легенди на тлі елітних молодих суперників буде ох як цікаво.

Бонус

Дієго Марадона забиває "гол століття" у ворота Англії на ЧС-1986.

Прогноз Чемпіона

Виграє групу, а в плейоф дійде до півфіналу.

Збірна Алжиру

Хто такі?

Переважно уродженці Франції, які грають за історичну батьківщину, бо недостатньо сильні для "Ле Бле".

За мірками Африки – один із тих претендентів на трофеї, які вистрілюють рідко.

Найбільша історична зірка Алжиру – Рабах Маджер, герой блискучого Порту-1987.

Серед нинішнього покоління виділяється передусім 35-річний Ріяд Марез, що подарував море прекрасних миттєвостей фанам Лестера й Ман Сіті, проте давно втратив колишній темп.

Титули й медалі збірної Алжиру

На ЧС-2026 Алжир привіз склад-загадку, який може вистрілити, а може й провалитися. Експерти переважно схиляються до другого варіанту.

Як вийшли на ЧС-2026?

Завдяки Джанні Інфантіно та його розширенню Мундіалю.

У відбірковій групі, де виступав Алжир, також були Уганда, Мозамбік, Сомалі, Гвінея та Ботсвана. І кому з них, по-вашому, програвати?

"Лиси пустелі" примудрилися зганьбитися дома з Гвінеєю (1:2) у 2024-му, але надалі осічок не робили і комфортно виграти групу, обігнавши найближчих переслідувачів на 7 очок.

Раніше таких груп в Африці не було, і для потрапляння на Мундіаль слід було перемогти бодай одного континентального топа. Але маємо що маємо.

Як грають?

Зі слабаками – прекрасно, а от коли суперник вмілий, з Алжиром стається біда.

Так було на всіх останніх Кубках африканських націй.

Минулої зими в групі КАН, де були Буркіна-Фасо, Судан та Екваторіальна Гвінея, алжирці виглядали світовими суперзірками. Тренер Владимир Петкович вміло жонглював схемами, "Лиси пустелі" в іспанському стилі тримали м'яч, загострюючи гру кожні 5-10 хвилин. Це було "вау".

Натомість коли у плейоф Алжир натрапив на Нігерію з її зірковими нападниками – все негайно розвалилося. Поразка 0:2 і виліт.

Алжир грає за схемою 3-4-3, багато володіє м'ячем, пресингує високо – і від того вразливий до контратак.

З іншого боку, це одна з тих збірних, де купа гравців здатні здійняти овації на трибунах. Ібрагім Маза, Мохамед Амура, Амін Гуїрі та Раян Аїт-Нурі – великі технарі. Та й Марез ще дещо може.

Хто тренер?

62-річний Владимир Петкович очолив Алжир після провалу на КАН-2023.

За паспортом він швейцарець, за походженням – боснієць.

Видатної кар'єри за плечами Петковича нема. Єдиний раз він прорвався на передовиці у 2012-14, коли непогано працював з Лаціо, виграв Кубок Італії.

Саме Владимир є ідеологом технічного, атакувального футболу, в який грає Алжир.

З іншого боку, Петковичу вже традиційно не вистачає харизми, щоб стати улюбленцем гравців та фанів. Це складно уявити, але навіть асистент тренера Давіде Моранді та фізіотерапевт Паоло Ронгоні користуються на трибунах більшою популярністю.

Орієнтовний склад

Найстарший син Зінедіна Зідана на воротах – про це точно писатимуть ЗМІ по ходу турніру.

Лідер оборони – Рамі Бенсебаїні з Дортмунда, який і в атаку сходити вміє.

В центрі поля незамінний "мотор" Хішам Будауї, тоді як Ібрагім Маза намагатиметься творити, а Набіль Бенталеб за усіма підчищатиме.

В атаці – гравці настрою та старіючий Марез, який вже не витримує 90 хвилин, тому бігатиме по 60-70, а далі його мінятимуть.

Орієнтовний склад Алжиру на ЧС-2026

One to watch

Останній танець 35-річного Мареза – мабуть, найяскравіша історія цього Алжиру.

В поточному сезоні Ріяд видав 8+15 в саудівському Аль-Ахлі. Він здає, але дуже старався набрати форму під Мундіаль. Дуже цікаво, що з того вийшло.

Бонус

Лахдар Беллумі приносить Алжиру перемогу над суперзірковою збірною ФРН на ЧС-1982.

Аби позбутися алжирців, німці та австрійці того разу в останньому турі розіграли ганебний договірняк, ставши антигероями навіть у себе вдома.

Прогноз Чемпіона

Алжирці якось та й вийдуть з групи, але вилетять у 1/16 фіналу.

Збірна Австрії

Хто такі?

Сто років тому австрійці були однією з найсильніших збірних світу, яку називали "Вундертім" за її елегантність та техніку. Тренер Хуго Майсль та нападник Матіас Сінделар були суперзірками свого часу.

Ця велич віденського стилю протрималася аж до 1950-х.

Далі ж стався гучний спад.

Єдина медаль збірної Австрії на великих турнірах

На чемпіонати Європи "Дас Тім" вперше кваліфікувалася аж у 2008-му, а Мундіаль-2026 стане для неї першим з 1998 року.

Ким приїде Австрія? Ну, не претендентом на медалі, це точно. Разом з тим, досвід Давида Алаби, якість Конрада Лаймера та невпинність Марселя Забітцера дозволяють команді націлюватися на ранні стадії плейоф.

Як вийшли на ЧС-2026?

Доволі спокійно, хоча група була непростою.

Кіпр і Сан-Марино, звісно, лише дарували очки, а от Румунія і Боснія боролися запекло. Проте Австрія впоралася.

Єдиної поразки команді Ральфа Рангніка завдала Румунія покійного Мірчі Луческу в Бухаресті (0:1).

При цьому на дистанції румуни якось скисли, а от боснійці трималися до останнього. У завершальному турі на "Ернст Хаппель" глядачі стали свідками очної битви за 1-ше місце, в якій Австрію влаштовувала і нічия, а от Боснія мала обов'язково перемагати. В підсумку та гра завершилася нічиєю 1:1, і балканцям довелося йти до плейоф, бити там Італію.

Як грають?

Мірча Луческу добре сказав про це під час відбору: "У них роками та сама команда. Це може бути і перевагою, і недоліком, адже суперники точно знають, як проти них грати".

Насправді так воно і є.

Ральф Рангнік після призначення у 2022-му будував гру навколо пресингу й темпу. Його Австрія багато і швидко рухається, високо пресингує, агресивно діє після втрат, створює більшість моментів після перехоплень.

З іншого боку, якщо віддати "Дас Тім" м'яч, то глядачі на трибунах позіхатимуть – настільки це буде нудно.

На ЧС-2026 Австрії крупно пощастило з жеребом, бо і Аргентина, і Алжир планують грати першим номером.

Ну, і ще один момент – це зіграність "Дас Тім". Склад-то вже немолодий. Забітцер, Лаймер, Зайвальд, Лінгарт, Пош провели пліч-о-пліч десятки матчів і досконало знають маневри один одного.

Ба більше, сам Рангнік ці маневри не приховує: "Там, де м'яч, ми створюємо перевантаження. Ми біжимо на суперника, перекриваємо лінії для пасу, змушуємо помилятися. Коли ж м'яч у нас, ми граємо тільки вертикально, вперед".

Хто тренер?

Згаданий вже неодноразово 67-річний Ральф Рангнік – безумовно людина-епоха для німецькомовного футболу.

Після його призначення Австрія перестала пропускати великі турніри – і це величезний здобуток.

Але ще раніше, у 2012-му, Рангнік очолив футбольний відділ Red Bull, створивши для імперії Дітріха Матешиця впізнаваний стиль, яким Лейпциг та Зальцбург послуговуються до сьогодні.

Рангнік чесний, прямий, ніколи не прикрашає невдач.

Його мета на Мундіаль: "Ми їдемо, аби насолодитися кожною грою сповна".

Орієнтовний склад

Тут все стабільно.

В старті очікуємо навіть 37-річного Марко Арнаутовича та 33-річного Давида Алабу, який пропустив останні сезони Реала через травми.

Із молодих буде цікаво глянути на опорника Пауля Ваннера із ПСВ – син матері-австрійки та батька-німця обрав слабшу збірну, чим вразив Бундестім в саме серце.

Ну, і відсутність через травму Крістофа Баумгартнера – це проблема. У системі Рангніка він був незамінним.

Орієнтовний склад Австрії на ЧС-2026

One to watch

Хочеться сказати "Алаба", проте форма Давида після проблем з коліном вже не та, що була.

А от Конрад Лаймер – дійсно потенційна зірка ЧС. Його техніка, передачі, відбирання та величезна присутність на обох кінцях поля роблять латераля Баварії найбільшою зіркою цього складу "Дас Тім".

А який Лаймер універсал! Може грати лівого захисника, правого захисника, правого хавбека і навіть центрхава! Не гравець, а мрія для тренера.

Із мінусів – він прекрасно усвідомлює свою якість, тож недавно вимагав у Баварії такі гроші, що Румменігге довелося вигнати нахабу з кабінету.

Бонус

Ернст Стояспал та Еріх Пробст перемагають чемпіонів світу уругвайців у матчі за 3-тє місце на ЧС-1954.

Прогноз Чемпіона

З групи Австрія вийде обов'язково, але далі 1/16 фіналу їй не пробитися.

Збірна Йорданії

Хто такі?

Ще одна збірна, яка б не потрапила на Мундіаль без розширення імені Інфантіно.

Йорданія у ХХІ столітті стабільно входила до другого ешелону азійських збірних разом з Іраком, Узбекистаном, ОАЕ. Навіть у західній, арабській частині континенту вона не найкраща, бо є Саудівська Аравія та Катар.

Медалі збірної Йорданії на офіційних турнірах ФІФА

Найближче до кваліфікації на ЧС йорданці підходили у 2013-му, проте у міжконтинентальних стиках влетіли Уругваю 0:5.

Найімовірніше, вони й зараз влетять Уругваю 0:5, якщо перетнуться. Зате емоцій йорданці наберуться на життя вперед. Для цих хлопців усе на Мундіалі буде в новинку.

Як вийшли на ЧС-2026?

Вище голови не стрибнули, але й нижче свого рівня не впали.

У 1-му раунді відбору Йорданія набрала однаково очок із Саудівською Аравією, обійшовши Пакистан і Таджикистан. Відчуваєте рівень?





Ну, а в 2-му, вирішальному раунді Йорданія, звісно, відстала від Кореї на 6 очок за 10 турів, зате обійшла Ірак, Оман, Палестину й Кувейт – і цього вистачило для прямої путівки за новими правилами.

Із хорошого – центрфорвард йорданців Алі Ольван, що виступає в Катарі за Аль-Сальвію, забив у відборі аж 9 голів.

Із поганого – корейцям “Лицарі” влетіли майже без шансів.

Як грають?

Традиційно для андердога – оборона, оборона, швидка контратака з акцентом на фланги.

Робоча схема гри – 3-4-3.

Ватажок захисту – досвідчений Язан Абу Араб, що виступає в пристойному чемпіонаті Кореї, має там добру пресу.

В півзахисті вся четвірка передусім динамічна. Крила готові вибігати в атаку після кожного перехоплення, натомість опорники невпинно працюють проти м’яча. Нізар Аль-Рашдан, що пограв в ОАЕ поруч із Андресом Іньєстою, тут головна персона.

В атаці ж усі погляди на правий фланг – там грає головна зірка Йорданії Муса Аль-Тамарі, що провів сильний сезон за Ренн і навіть забивав отак.

“Йорданські гравці відомі своєю стійкістю і рішучістю. Ми не дозволимо себе перевершити”, – вражає впевненістю вінгер.

Але якщо серйозно, то вся структура йорданців добре тримається проти слабких команд, а квартет у них геть не такий. Аргентина – світовий топ, Алжир індивідуально майстерний, а Австрія динамічна настільки, що в Азії такого не бачили. На ЧС “Лицарів” чекає багато відкриттів.

Хто тренер?

55-річний Джамаль Селламі – геть не зірковий марокканець, у якого не повірили вдома.

У 2010-24 він тренував клуби марокканської еліти та збірні; у 2016-18 навіть очолював Марокко Б, проте підвищення так і не отримав – от і чкурнув до Йорданії, де йому довіряють більше.

У Селламі є досвід ЧС – у 1998-му він грав на Мундіалі поруч з Мустафою Хаджі.

Перед турніром у Північній Америці Джамаль перераховує ті нечисленні козирі, які має: “Амбіції, бажання, пристрасть є дуже важливими. Ми маємо бути зосереджені на спільній меті”.

При тому коли згадують Мессі, його обличчя розпливається у посмішці: “Зустріч з ним – унікальний досвід. Матч проти нього вимагатиме особливої підготовки. Це наш великий виклик”.

Орієнтовний склад

У Йорданії дві великі втрати перед ЧС – це нападники Язан Аль-Наймат з катарського Аль-Арабі та Ібрагім Сабра із хорватської Локомотиви.

Із потенційних сюрпризів – хіба 20-річний Одех Аль-Фахурі, якого в січні викупили за 340 тисяч єгипетські Пірамідс. За йорданськими мірками він десь як у нас Пономаренко.

Решта складу – це вже немолодий, добре зіграний кістяк, де змін не очікуємо.

One to watch

Звісно ж, Аль-Тамарі.

Де він такий взявся у тій пустелі – загадка. Справжній самородок.

У 2019-му Мусу визнавали найкращим гравцем сезону на Кіпрі, далі роки в Бельгії, Франції і от зараз він гравець основи Ренна, що пробився до Ліги Європи.

Аль-Тамарі швидкий, технічний, вміє забити і віддати.

До всього, він патріот Йорданії, ніколи не відмовляється від викликів навіть на другосортні матчі та вже забив 24 голи в 90 іграх за збірну. І це лише в 28 років!

Бонус

Перший в історії вихід на Мундіаль Йорданія святкувала усією країною!

Прогноз Чемпіона

Останнє місце в групі та 1-2 забиті голи, які країна святкуватиме, ніби трофеї.

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