Легендарний форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі встановив ще один рекорд у збірній Аргентини – він став найбільш віковим автором голу в історії "Альбіселесте".

Про це повідомляє Ole.

В ніч з 9 на 10 червня збірна Аргентини в рамках підготовки до ЧС-2026 провела товариський матч проти Ісландії, здобувши перемогу 3:0. Для Мессі це був перший матч після пошкодження, отриманого в травні. 38-річний нападник реалізував пенальті на 72 хвилині.

Таким чином, у віці 380 років і 350 днів Мессі став найбільш віковим автором голу в історії збірної Аргентини. До цього рекорд належав легенді Рівер Плейта Ахелю Лабруні, який у 1957 році забив у віці 38 років і 282 днів.

Загалом це вже 117-й гол Мессі за збірну Аргентини, що також є рекордом команди.