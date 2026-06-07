Тренер збірної Аргентини оцінив готовність травмованого Мессі до ЧС-2026

Наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про фізичний стан Ліонеля Мессі напередодні старту чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає ESPN.

8-разовий володар "Золотого м'яча" наприкінці травня отримав пошкодження в матчі МЛС, через яке прибув у табір національної команди не в найкращих кондиціях. Тренер "альбіселесте" потішив фанатів хорошою новиною, заявивши, що капітан близький до повного відновлення.

"Лео почувається добре. Він уже частину тренування провів у загальній групі, і це важливо. Він не працює повністю окремо від команди, поступово набирає форму. Його стан значно покращився, і це нас заспокоює", – сказав Скалоні.

Зазначимо, що напередодні збірна Аргентини провела товариський матч із Гондурасом, у якому здобула перемогу з рахунком 2:0. Ліонель Мессі був у заявці на гру, але провів її на лаві запасних.

На чемпіонаті світу "альбіселесте" зіграють у групі J. Їхніми суперниками стануть Австрія, Йорданія та Алжир.