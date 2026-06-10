Паспортні дані гравців збірної Аргентини злили в мережу перед матчем Аргентина – Ісландія

Паспортні дані збірної Аргентини потрапили в мережу через помилку в системі безпеки перед товариським матчем з Ісландією до чемпіоната світу.

Про це повідомляє The Independent.

Це відбулося через те, що в протоколі зі стартовими складами на матч необхідно було зазначити паспортні дані гравців. Перед оприлюдненням в ЗМІ ця інформація зазвичай замазується, проте цього разу в місцеві медіа надіслали документ в оригінальному вигляді.

Увесь склад збірної Аргентини на товариський матч проти Ісландії, серед яких Ліонель Мессі, Лісандро Мартінес та Енцо Фернандес, постраждав від витоку даних. Натомість суперники уникнули цієї ситуації, не вказавши свої дані в документі.

Сам матч був організований компанією Road to '26 за спонсорської підтримки Turkish Airlines.

Нагадаємо, що в цьому матчі Мессі встановив ще один рекорд у збірній Аргентини – він став найстаршим автором голу в історії команди.