Лишилися без грошей, але з мрією про Мессі: батько і син проїхали 14 тисяч кілометрів на мотоциклах заради ЧС-2026

Для більшості вболівальників поїздка на чемпіонат світу означає купити квиток на літак і забронювати готель, але двоє фанатів збірної Аргентини вирішили, що це надто просто.

25-річний Тоні Равіллі та його 63-річний батько Даніель вирушили в одну з найбожевільніших футбольних подорожей року – вони перетинають дві Америки на мотоциклах, щоб побачити Ліонеля Мессі та збірну Аргентини на чемпіонаті світу-2026.

Їхня історія почалася ще 5 березня в аргентинській Кордові. Відтоді чоловіки подолали понад 14 тисяч кілометрів через 13 країн. Попереду на них чекали Канзас-Сіті, Г'юстон, Даллас та інші міста, де виступатиме чинний чемпіон світу.

Є лише одна проблема. У них досі немає жодного квитка на матч.

"Зараз у мене немає квитка на жодну гру, але я дуже вірю, що все вийде", – зізнався Тоні в інтервʼю AOL.

Молодий аргентинець настільки мріяв про цю подорож, що продав власний автомобіль і використав особисті заощадження для фінансування пригоди. Разом із батьком вони п'ять місяців готували маршрут і планували кожну деталь.

Втім, пригоди почалися майже одразу. Вже на третій день мандрівники заблукали на півночі Аргентини та застрягли в глибокому піску. Через це на мотоциклі Тоні зламалося зчеплення. Без туристичного спорядження та за температури близько трьох градусів тепла вони змушені були чекати допомоги посеред дороги.

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На щастя, незнайомець допоміг їм дістатися до механіка та повернутися в подорож. Далі було ще цікавіше.

Через відсутність дороги між Колумбією та Панамою аргентинцям довелося відправити мотоцикли літаком із Боготи та окремо діставатися човном через Карибське море. Потім були Панама, Коста-Рика, Нікарагуа, Сальвадор, Гватемала та Мексика.

Коли здавалося, що всі труднощі позаду, у США мотоцикл Тоні знову зламався. Ремонт обійшовся приблизно у три тисячі доларів, але навіть це не змусило фанатів відмовитися від мрії.

Головна мета залишається незмінною – побачити Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу. Аргентинці планують відвідати кожне місто, де гратиме їхня збірна, а квитки шукати вже безпосередньо біля стадіонів.

"Якщо мені вдасться потрапити хоча б на один матч, я вже буду щасливий. Усе інше буде розкішшю", – каже Тоні.

Фінальною точкою маршруту чоловіки хочуть зробити Нью-Йорк і легендарний фінал чемпіонату світу.

Нагадаємо, з 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС-2026, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що найбільш непопулярний футболіст на цьому чемпіонаті світу став зіркою турніру завдяки вірусному ролику.