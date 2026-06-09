Лишилися без грошей, але з мрією про Мессі: батько і син проїхали 14 тисяч кілометрів на мотоциклах заради ЧС-2026
Для більшості вболівальників поїздка на чемпіонат світу означає купити квиток на літак і забронювати готель, але двоє фанатів збірної Аргентини вирішили, що це надто просто.
25-річний Тоні Равіллі та його 63-річний батько Даніель вирушили в одну з найбожевільніших футбольних подорожей року – вони перетинають дві Америки на мотоциклах, щоб побачити Ліонеля Мессі та збірну Аргентини на чемпіонаті світу-2026.
Їхня історія почалася ще 5 березня в аргентинській Кордові. Відтоді чоловіки подолали понад 14 тисяч кілометрів через 13 країн. Попереду на них чекали Канзас-Сіті, Г'юстон, Даллас та інші міста, де виступатиме чинний чемпіон світу.
Є лише одна проблема. У них досі немає жодного квитка на матч.
"Зараз у мене немає квитка на жодну гру, але я дуже вірю, що все вийде", – зізнався Тоні в інтервʼю AOL.
Молодий аргентинець настільки мріяв про цю подорож, що продав власний автомобіль і використав особисті заощадження для фінансування пригоди. Разом із батьком вони п'ять місяців готували маршрут і планували кожну деталь.
Втім, пригоди почалися майже одразу. Вже на третій день мандрівники заблукали на півночі Аргентини та застрягли в глибокому піску. Через це на мотоциклі Тоні зламалося зчеплення. Без туристичного спорядження та за температури близько трьох градусів тепла вони змушені були чекати допомоги посеред дороги.
На щастя, незнайомець допоміг їм дістатися до механіка та повернутися в подорож. Далі було ще цікавіше.
Через відсутність дороги між Колумбією та Панамою аргентинцям довелося відправити мотоцикли літаком із Боготи та окремо діставатися човном через Карибське море. Потім були Панама, Коста-Рика, Нікарагуа, Сальвадор, Гватемала та Мексика.
Коли здавалося, що всі труднощі позаду, у США мотоцикл Тоні знову зламався. Ремонт обійшовся приблизно у три тисячі доларів, але навіть це не змусило фанатів відмовитися від мрії.
Головна мета залишається незмінною – побачити Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу. Аргентинці планують відвідати кожне місто, де гратиме їхня збірна, а квитки шукати вже безпосередньо біля стадіонів.
"Якщо мені вдасться потрапити хоча б на один матч, я вже буду щасливий. Усе інше буде розкішшю", – каже Тоні.
Фінальною точкою маршруту чоловіки хочуть зробити Нью-Йорк і легендарний фінал чемпіонату світу.
Нагадаємо, з 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.
Усе про ЧС-2026, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.
Раніше повідомлялося, що найбільш непопулярний футболіст на цьому чемпіонаті світу став зіркою турніру завдяки вірусному ролику.