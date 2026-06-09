Дружина Мессі зачарувала фанатів гарячим фото у купальнику напередодні чемпіонату світу

Поки Ліонель Мессі завершує підготовку до чергового чемпіонату світу у своїй кар'єрі, його дружина Антонелла Рокуццо насолоджується останніми днями відпочинку перед стартом великого футбольного свята.

Обраниця капітана збірної Аргентини поділилася новою світлиною, яка швидко привернула увагу її підписників у соцмережах.

На фото Антонелла позує біля басейну, відпочиваючи на шезлонгу під сонячними променями. Для відпочинку вона обрала стильний купальник, а сама атмосфера кадру передає справжній літній настрій та спокій.

Шанувальники одразу засипали дружину Мессі компліментами, відзначивши її елегантність та чудову фізичну форму.

Нагадаємо, не так давно дружина легендарного футболіста потрапила на обкладинку всесвітньо відомого журналу.

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Раніше повідомлялося, що Антонелла стала однією з головних зірок презентації нової колекції Tiffany & Co у Нью-Йорку.