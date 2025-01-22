Мічел – про матч з Міланом: Це наш стимул до прогресу
Головний тренер Жирони Мічел прокоментував майбутній матч проти Мілана в межах сьомого туру Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.
"Нас очікує матч проти одного з найбільш історичних клубів Європи. Це для нас стимул до успіху. Ми хочемо показати себе якнайкраще, Мілану теж є що доводити.
Якщо є найменший шанс досягти успіху – ми боротимемось за нього. У разі перемоги ми матимемо невеличкий шанс на плейоф і хочемо цим скористатись", – розповів Мічел.
"Нас очікує матч проти одного з найбільш історичних клубів Європи. Це для нас стимул до успіху. Ми хочемо показати себе якнайкраще, Мілану теж є що доводити.
Якщо є найменший шанс досягти успіху – ми боротимемось за нього. У разі перемоги ми матимемо невеличкий шанс на плейоф і хочемо цим скористатись", – розповів Мічел.
Матч між Міланом та Жироною відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Окрім того, свій поєдинок також зіграє донецький Шахтар. На сайті Чемпіон буде доступна пряма онлайн-трансляція зустрічі проти Бреста.