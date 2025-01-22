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Мічел – про матч з Міланом: Це наш стимул до прогресу

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 14:15
Мічел – про матч з Міланом: Це наш стимул до прогресу
Мічел
x.com/GironaFC

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував майбутній матч проти Мілана в межах сьомого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.

"Нас очікує матч проти одного з найбільш історичних клубів Європи. Це для нас стимул до успіху. Ми хочемо показати себе якнайкраще, Мілану теж є що доводити.

Якщо є найменший шанс досягти успіху – ми боротимемось за нього. У разі перемоги ми матимемо невеличкий шанс на плейоф і хочемо цим скористатись", – розповів Мічел.

"Нас очікує матч проти одного з найбільш історичних клубів Європи. Це для нас стимул до успіху. Ми хочемо показати себе якнайкраще, Мілану теж є що доводити.

Якщо є найменший шанс досягти успіху – ми боротимемось за нього. У разі перемоги ми матимемо невеличкий шанс на плейоф і хочемо цим скористатись", – розповів Мічел.

Матч між Міланом та Жироною відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Окрім того, свій поєдинок також зіграє донецький Шахтар. На сайті Чемпіон буде доступна пряма онлайн-трансляція зустрічі проти Бреста.

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