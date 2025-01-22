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Шахтар прийматиме Брест, ПСЖ зустрінеться з Манчестер Сіті в основному етапі Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 09:55
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УЄФА

Сьогодні, 22 січня, відбудеться дев'ять матчів в межах сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У першому часовому слоті буде зіграно два поєдинки. Донецький Шахтар прийматиме французький Брест на "Фельтінс-Арені" у Гелзенкірхені, а РБ Лейпциг зустрінеться з Спортингом.

О 22:00 розпочнеться основна група матчів, серед яких ПСЖ на домашньому стадіоні зіграє проти Манчестер Сіті, а Жирона із Віктором Циганковим протистоятиме Мілану.

Окрім того, лондонський Арсенал намагатиметься реабілітуватись після невдалого поєдинку проти Астон Вілли в АПЛ. Суперником стане Динамо Загреб, на чолі якого дебютує Фабіо Каннаваро.

Ліга чемпіонів-2024/25, основний етап
7 тур, 22 січня

  • 19:45 РБ Лейпциг – Спортинг
  • 19:45 Шахтар – Брест
  • 22:00 Арсенал – Динамо Загреб
  • 22:00 Мілан – Жирона
  • 22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті
  • 22:00 Реал – РБ Зальцбург
  • 22:00 Селтік – Янг Бойз
  • 22:00 Спарта Прага – Інтер
  • 22:00 Феєнорд – Баварія

Зазначимо, що сайт Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу між "гірниками" та Брестом.

Раніше напередодні поєдинку висловились наставник донеччан Маріно Пушич та його колега з французького клубу Ерік Руа.

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Брест

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