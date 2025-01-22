Шахтар прийматиме Брест, ПСЖ зустрінеться з Манчестер Сіті в основному етапі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 22 січня, відбудеться дев'ять матчів в межах сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
У першому часовому слоті буде зіграно два поєдинки. Донецький Шахтар прийматиме французький Брест на "Фельтінс-Арені" у Гелзенкірхені, а РБ Лейпциг зустрінеться з Спортингом.
О 22:00 розпочнеться основна група матчів, серед яких ПСЖ на домашньому стадіоні зіграє проти Манчестер Сіті, а Жирона із Віктором Циганковим протистоятиме Мілану.
Окрім того, лондонський Арсенал намагатиметься реабілітуватись після невдалого поєдинку проти Астон Вілли в АПЛ. Суперником стане Динамо Загреб, на чолі якого дебютує Фабіо Каннаваро.
Ліга чемпіонів-2024/25, основний етап
7 тур, 22 січня
- 19:45 РБ Лейпциг – Спортинг
- 19:45 Шахтар – Брест
- 22:00 Арсенал – Динамо Загреб
- 22:00 Мілан – Жирона
- 22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті
- 22:00 Реал – РБ Зальцбург
- 22:00 Селтік – Янг Бойз
- 22:00 Спарта Прага – Інтер
- 22:00 Феєнорд – Баварія
Зазначимо, що сайт Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу між "гірниками" та Брестом.
Раніше напередодні поєдинку висловились наставник донеччан Маріно Пушич та його колега з французького клубу Ерік Руа.