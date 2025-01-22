Шахтар прийматиме Брест, ПСЖ зустрінеться з Манчестер Сіті в основному етапі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 22 січня, відбудеться дев'ять матчів в межах сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У першому часовому слоті буде зіграно два поєдинки. Донецький Шахтар прийматиме французький Брест на "Фельтінс-Арені" у Гелзенкірхені, а РБ Лейпциг зустрінеться з Спортингом.

О 22:00 розпочнеться основна група матчів, серед яких ПСЖ на домашньому стадіоні зіграє проти Манчестер Сіті, а Жирона із Віктором Циганковим протистоятиме Мілану.

Окрім того, лондонський Арсенал намагатиметься реабілітуватись після невдалого поєдинку проти Астон Вілли в АПЛ. Суперником стане Динамо Загреб, на чолі якого дебютує Фабіо Каннаваро.

Ліга чемпіонів-2024/25, основний етап

7 тур, 22 січня

19:45 РБ Лейпциг – Спортинг

19:45 Шахтар – Брест

22:00 Арсенал – Динамо Загреб

22:00 Мілан – Жирона

22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті

22:00 Реал – РБ Зальцбург

22:00 Селтік – Янг Бойз

22:00 Спарта Прага – Інтер

22:00 Феєнорд – Баварія

Зазначимо, що сайт Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу між "гірниками" та Брестом.

Раніше напередодні поєдинку висловились наставник донеччан Маріно Пушич та його колега з французького клубу Ерік Руа.