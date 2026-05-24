Мічел: Всі гравці Жирони плакали після вильоту з Ла Ліги

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував виліт команди із Ла Ліги за підсумками поточного сезону.

Слова іспанського фахівця наводить As.

"Зараз не час аналізувати весь сезон. Ми боролися до самого кінця. Один гол міг би все змінити. Ми не змогли цього зробити. Але є багато факторів. Я завжди кажу, що тренер відповідає за те, що відбувається на полі, і в цьому випадку ця відповідальність моя. Я відчуваю велику відповідальність. Я думаю, що ми підвели наших уболівальників, і я це зробив. Я відчуваю провину та відповідальність. Настав час знову стати на ноги після цього важкого моменту для всіх. Це дуже важко. Я не хочу пояснень, чому це сталося. Ось і все.

Ми не повинні зациклюватися на цьому. Ми просто хочемо, щоб Жирона якомога швидше відновилася; вони цього заслуговують. За п'ять років я відчув зростання, а сьогодні це крок назад, важко прийняти, але ми повинні. Я не хочу шукати пояснення, бо його немає. Усі гравці плакали. Це найскладніший момент у кар'єрі для всіх нас. Тепер нам потрібно пережити це та зрозуміти, як це подолати", – заявив Мічел.