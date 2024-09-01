Мічел пояснив, чому замінив Циганкова після першого тайму

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес розповів, що замінив Віктора Циганкова після першого тайму в матчі 4 туру Ла Ліги проти Севільї через його низьку продуктивність.

Слова наставника передає L`Esportiu.

"Я зробив зміни по перерві, тому що мені бракувало енергії. Продуктивність Циганкова в першому таймі була значно нижчою за звичну. Це і моя відповідальність, як і всього, що відбувається на полі", — сказав Мічел.

Поєдинок завершився впевненою перемогою жиронців, яка дозволила їм вийти на 4 місце у турнірній таблиці іспанського чемпіонату. Циганков став найгіршим гравцем Жирони.

Нагадаємо, у попередньому турі українець відзначився голом та результативною передачею у матчі з Осасуною — це його перші результативні дії у поточному сезоні Ла Ліги.