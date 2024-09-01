Жирона Циганкова впевнено перемогла Севілью, Осасуна у більшості здолала Сельту в 4 турі Ла Ліги
Сьогодні, 1 вересня, відбулися матчі 4 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Зокрема Жирона Віктора Циганкова на виїзді здобула впевнену перемогу над Севільєю та піднялася на 4 сходинку. Українець розпочав поєдинок у стартовому складі, проте був замінений по перерві.
Також Осасуна у поєдинку з двома автоголами розібралася із Сельтою та обійшла її в турнірній таблиці на 1 бал. Зазначимо, що Сельта з 86 хвилини грала у меншості.
Алавес — Лас-Пальмас 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Вісенте, 2:0 - 78 Мартінес
Осасуна — Сельта 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 21 Бойомо, 1:1 - 29 Іглесіас, 2:1 - 45 Домінгес (а.г.), 3:1 - 62 Бретонес, 3:2 - 90+1 Гомес (а.г.)
Вилучення: Гонсалес 86
Севілья — Жирона 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Мартін, 0:2 - 73 Руїс (пен.)
Хетафе — Реал Сосьєдад 0:0
Також сьогодні відбудеться ще 1 поєдинок 4 туру іспанського чемпіонату:
- 22:30 Реал — Бетіс
Нагадаємо, напередодні Барселона не залишила мокрого місця від Вальядоліда, Атлетико Мадрид у компенсований час вирвав перемогу над Атлетиком з Більбао, а Валенсія розписала нічию з Вільярреалом. Усі результати попереднього ігрового дня — за цим посиланням.