Циганков став найгіршим гравцем Жирони у матчі проти Севільї

Український півзахисник Віктор Циганков отримав найнижчу оцінку серед гравців стартового складу Жирони у матчі 4 туру Ла Ліги проти Севільї.

Про це повідомляє SofaScore.

Українець провів на полі перший тайм і був замінений по перерві. Його дії оцінили в 6.7 балів. Віктор віддав 14 точних передач із 17, зробив дві спроби дриблінгу (1 вдала) та 30 разів торкнувся м'яча.

Поєдинок завершився впевненою перемогою жиронців, яка дозволила їм вийти на 4 місце у турнірній таблиці іспанського чемпіонату.

Нагадаємо, у попередньому турі Віктор Циганков відзначився голом та результативною передачею у матчі з Осасуною — це його перші результативні дії у поточному сезоні Ла Ліги.