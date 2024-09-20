Мічел: Іноді графік матчів не дає гравцям змоги нормально відновитися

Тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував проблеми у підготовці команди до нового туру Ла Ліги після матчу основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти ПСЖ та заявив, що графік матчів не дає гравцям змоги нормально відновитися.

Його слова передає AS.

"Після матчу в Лізі чемпіонів гравці, які вийшли в основі, отримали легші тренування. Вони відновлюються, тож ще подивимося, хто буде готовий на 100% до нового туру. Звісно, ​​календар зараз дуже насичений для футболістів. Для мене якість футболу має бути важливішою за гроші.

Шоу показують футболісти, і ми маємо думати про їхнє здоров'я. Не можна, щоб вони були втомлені ще до матчу, але іноді графік матчів не дає змоги відновитися.

Щодо зарплат для гравців, якщо знизиться кількість матчів, мені важко сказати. Але я можу сказати, що втомлені гравці не покажуть хорошого рівня футболу, а саме цього чекають уболівальники. Важко показати класний футбол у таких умовах", – сказав Мічел.