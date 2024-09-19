Визначилися оцінки Циганкова та Ігнатенка в матчах Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, в основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 відбулося шість поєдинків. Зокрема Жирона з Віктором Циганковим мінімально поступилася ПСЖ, а Слован Данила Ігнатенка розгромно програв шотландському Селтіку.

Аналітичний портал SofaScore оцінив дії українських футболістів у поєдинках першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів.

Вінгер іспанського клубу Віктор Циганков провів на полі 88 хвилин, за цей час він виконав 3 невдалих простріли, здійснив один відбір та віддав одну ключову передачу, за що отримав оцінку 6,8.

Представник братиславського Слована Данило Ігнатенко став одним з найгірших футболістів на полі. Українець відіграв 76 хвилин виграв 2 з 6 дуелі 1 в 1, заробив одне пенальті та здійснив усього один відбір. Виступ 27-річного півзахисника оцінили в 5,7.

Раніше донецький Шахтар зіграв унічию з Болоньєю. SofaScore назвала Дмитра Різником найкращим гравцем у поєдинку, а от УЄФА видав нагороду MVP Миколі Матвієнку.