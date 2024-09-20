Анчелотті: Футболісти не проти зменшити свої зарплати, якщо гратимуть менше

Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився думкою щодо щільності графіку матчів за сезон та заявив, що футболісти готові зменшити свої зарплати, якщо менше гратимуть.

Його слова передає Marca.

"Скарги не змінять календар цього сезону. Важливо про це подумати, зрозуміти, що гравці втомилися. Календар цього сезону не зміниться, але футболісти думають про те, як змінити майбутнє футболу. Футболу варто задуматись, бо, щоб уникнути травм, потрібно грати менше матчів. Футболісти не проти зменшити свої зарплати, якщо гратимуть менше", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що після введення нового формату у єврокубках, кількість поєдинків значно збільшилась. Також під час сезону проводиться Ліга націй, клубний Чемпіонат Світу, та внутрішні кубкові матчі.

Нагадаємо, нещодавно Реал Мадрид знайшов заміну для Анчелотті, який наступного літа може покинути клуб.