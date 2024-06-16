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Ребров: Збірна Румунії розуміє свої сильні сторони

Микола Дендак — 16 червня, 17:35
Ребров: Збірна Румунії розуміє свої сильні сторони

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів, що Румунія вийшла на Євро-2024 завдяки тому, що розуміє свої сильні сторони.

Його слова передає Українська асоціація футболу (УАФ).

"Збірна Румунії розуміє свої сильні сторони. У них є дуже хороші гравці — швидкі, дуже дисципліновані. За рахунок цього команда й потрапила на Євро", — сказав Ребров.

На Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.

Напередодні Ребров повідомив, чи зіграє Миколенко проти румунів.

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Сергій Ребров

Ребров повідомив, чи зіграє Миколенко проти Румунії на Євро-2024
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