Ребров: Збірна Румунії розуміє свої сильні сторони

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров розповів, що Румунія вийшла на Євро-2024 завдяки тому, що розуміє свої сильні сторони.

Його слова передає Українська асоціація футболу (УАФ).

"Збірна Румунії розуміє свої сильні сторони. У них є дуже хороші гравці — швидкі, дуже дисципліновані. За рахунок цього команда й потрапила на Євро", — сказав Ребров.

На Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.

Напередодні Ребров повідомив, чи зіграє Миколенко проти румунів.