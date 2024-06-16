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Ребров повідомив, чи зіграє Миколенко проти Румунії на Євро-2024

Владислав Уткін — 16 червня, 17:08
Ребров повідомив, чи зіграє Миколенко проти Румунії на Євро-2024

Захисник збірної України Віталій Миколенко пропустить перший матч Євро-2024 з футболу проти Румунії.

Про це повідомив головний тренер національної команди Сергій Ребров на передматчевій пресконференції.

"Ми пояснюємо щоденно: Віталій працює, пошкодження не відновлюється за 1-2 дні. Він точно не зіграє завтра. Я бачу, як він працює, ми всі сподіваємося, що він якнайшвидше повернеться до складу", — сказав Ребров.

Нагадаємо, Миколенко отримав ушкодження на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0) після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

На Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.

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