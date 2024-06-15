Тренер Шотландії: Це важка ніч, ми не грали на своєму рівні

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк вважає, що його команда не показала свого рівня у матчі 1 туру групи А на Євро-2024 проти Німеччини.

Його слова передає УЄФА з посиланням на ITV Sport.

"Німеччина була видатною, і, на жаль, ми не змогли зрівнятися з нею. Перший тайм закінчився дуже швидко, ми не змогли закріпитися в грі. Це важка ніч. Ми не грали на своєму рівні. Я відчуваю, ніби ми підвели себе. Ми кращі, ніж показали сьогодні ввечері, і, сподіваюся, зможемо показати це в наступних двох іграх.

Те, що нам потрібно зробити, все ще перед нами. Ось на чому ми повинні зосередитися. Це все залежить від реакції, тож давайте подивимося, як вони відреагують. Мета — чотири очки в наступні дві гри", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився розгромною перемогою німців. Перший м'яч забив півзахисник Баєра Флоріан Вірц, ставши наймолодшим представником своєї країни, який забивав на Євро.

Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім господарки турніру та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.