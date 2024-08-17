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Зірка WNBA повторила рекорд Каррі та Джордана

Руслан Травкін — 17 серпня, 15:23
Зірка WNBA повторила рекорд Каррі та Джордана
Кейтлін Кларк
Getty Images

Баскетболістка Кейтлін Кларк зуміла повторити досягнення Стефена Каррі та Майкла Джордана.

Вона вдало провела матч WNBA проти Фінікса. Кейтлін набрала 29 очок, зробила 5 підбирань і віддала 10 передач. Кейтлін стала лише третім новачком, який зумів набрати такі показники при показнику True Shooting 70% і вище.

Майкл Джордан показував таку статистику двічі в сезоні-1984/85. Стефен Каррі чотири рази за сезон-2009/10.

Кларк вчетверте за сезон завершила матч із 25+ очками, 5+ підбираннями та 5+ передачами. Таким чином Кларк перевершила рекорд Даяни Тауразі, яка зіграла три такі матчі у 2004 році.

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