Зірка WNBA повторила рекорд Каррі та Джордана

Баскетболістка Кейтлін Кларк зуміла повторити досягнення Стефена Каррі та Майкла Джордана.

Вона вдало провела матч WNBA проти Фінікса. Кейтлін набрала 29 очок, зробила 5 підбирань і віддала 10 передач. Кейтлін стала лише третім новачком, який зумів набрати такі показники при показнику True Shooting 70% і вище.

Майкл Джордан показував таку статистику двічі в сезоні-1984/85. Стефен Каррі чотири рази за сезон-2009/10.

Only 3 rookies in NBA/WNBA History have ever recorded 29 PTS, 5 REB and 10 AST on 70% TS, multiple times:



🔸Stephen Curry ‘10 (4x)

🔸Michael Jordan ‘85 (2x)

🔸Caitlin Clark ‘24 (2x)



ELITE company. 🔥



(via @WarriorsMuse) pic.twitter.com/K1kdF9y37g — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 17, 2024

Кларк вчетверте за сезон завершила матч із 25+ очками, 5+ підбираннями та 5+ передачами. Таким чином Кларк перевершила рекорд Даяни Тауразі, яка зіграла три такі матчі у 2004 році.