Зірка WNBA повторила рекорд Каррі та Джордана
Кейтлін Кларк
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Баскетболістка Кейтлін Кларк зуміла повторити досягнення Стефена Каррі та Майкла Джордана.
Вона вдало провела матч WNBA проти Фінікса. Кейтлін набрала 29 очок, зробила 5 підбирань і віддала 10 передач. Кейтлін стала лише третім новачком, який зумів набрати такі показники при показнику True Shooting 70% і вище.
Майкл Джордан показував таку статистику двічі в сезоні-1984/85. Стефен Каррі чотири рази за сезон-2009/10.
Кларк вчетверте за сезон завершила матч із 25+ очками, 5+ підбираннями та 5+ передачами. Таким чином Кларк перевершила рекорд Даяни Тауразі, яка зіграла три такі матчі у 2004 році.