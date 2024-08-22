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Суперник Динамо у Лізі чемпіонів підписав молодого таланта Ліверпуля

Андрій Яросименко — 22 серпня, 13:51
Суперник Динамо у Лізі чемпіонів підписав молодого таланта Ліверпуля
Боббі Кларк
Getty images

Австрійський Ред Булл Зальцбург підписав гравця Ліверпуля Боббі Кларка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний футболіст уклав із командою контракт до 30 червня 2029 року. Сума трансферу не розголошується, але за даними сайту Transfermarkt вона становить 11.8 млн євро. В минулому сезоні Боббі провів за "червоних" 24 матчі, у яких забив 4 голи та оформив 6 асистів.

Нагадаємо, Зальцбург є суперником київського Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч між командами був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.

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