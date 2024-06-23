Кларк: Ми чекаємо на важку гру

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк сказав, що його команда чекає на важку гру проти Угорщини в третьому турі групового етапу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Якщо ми подивимося на результати збірної Угорщини за останні кілька років, то побачимо, що вона йшла до цього. Це хороша команда, організована, і має хорошого тренера. Ця команда чудово почувається на полі як з м'ячем, так і без нього. У її складі грають футболісти найвищого рівня. Ми чекаємо на важку гру, і я впевнений, що вони чекають того ж самого", — сказав фахівець.

Нагадаємо, збірна Шотландії зустрінеться на поєдинку з Угорщиною сьогодні, 23 червня, початок матчу о 22:00 за київським часом. Шотландці після двох ігор посідають третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий пункт, який вони заробили в грі зі Швейцарією (1:1). Збірна Угорщини двічі програла на континентальній першості — 3:1 від Швейцарії та 2:0 від Німеччини.