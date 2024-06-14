Нагельсманн: Тиск на чемпіонаті Європи — це нормально

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що тиск великих турнірів — це нормально.

Такою думкою фахівець поділився напередодні стартового матчу Євро-2024 проти Шотландії.

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"Тиск на цих турнірах — це нормально. Ці гравці почали грати у футбол в юному віці, тому що це те, що вони люблять. Багато футболістів хотіли б зіграти в матчі з таким тиском. Ми просто будемо насолоджуватися нашою грою і намагатимемося бути кращою командою", — сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, що матч-відкриття чемпіонату Європи з футболу-2024 Німеччина — Шотландія відбудеться сьогодні, 14 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до Групи A також входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.

Матчі континентальної першості, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.