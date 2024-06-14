Німеччина прийме Шотландію на старті Євро-2024

Збірна Німеччини зустрінеться з Шотландією в матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 14 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.

Матчі континентальної першості, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.