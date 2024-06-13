Німеччина очолює турнірну таблицю Євро усіх часів

У п'ятницю, 14 червня, матчем Німеччина — Шотландія стартує чемпіонат Європи з футболу 2024 року — Євро-2024.

Турнір найкращих команд Європи уже 17-й за ліком, а очолює зведену турнірну таблицю усіх часів збірна Німеччини, яка своєю чергою брала участь у найбільшій кількості фінальних частин — 12. Бундесманшафт загалом набрали 94 (7,83 очка за турнір) очки в 53 матчах. На другій сходинці розташувалася національна команда Італії, у якої 81 (8,10) очко у 45 матчах. Скуадра адзурра зіграла в 10 першостях. Третє місце посідають іспанці, які в 46 іграх здобули 78 очок (7,09).

Збірна України за попередні 3 чемпіонати Європи набрала 9 очок в 11 матчах і розмістилася на 23 сходинці. У середньому "синьо-жовті" набирають 3 бали за фінальну частину.

Турнірна таблиця Євро усіх часів

Уперше європейська першість відбулася в 1960 році. Усього в чемпіонатах Європи грало 37 команд. Збірна Грузії стане абсолютним дебютантом чемпіонатів Європи.

Слід відзначити, що формат турніру та кількість учасників кілька разів зазнавали змін. Наразі у фінальній частині Євро беруть участь 24 команди, а у 1960-му — грало лише 4.

Найтитулованішими збірними є Німеччина та Іспанія, які тричі вигравали чемпіонат Європи.

Євро-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Збірна України зіграє в групі E. Розпочнуть підопічні Реброва матчем проти Румунії, у понеділок, 17 червня.