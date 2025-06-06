Тренер збірної Канади занепокоєний ставленням США до України

Головний тренер збірної Канади з футболу Джессі Марш незадоволений ставленням США до України та конфліктом між президентами країн, що стався у Білому домі. Про це він сказав перед товариським матчем проти України.

Слова наставника передає Times Colonist.

"Як американець, мене справді непокоїть те ставлення, яке ми виявляли до президента України, та відсутність до нього поваги.

Не знаючи, як це – проходити через щось подібне, через що пройшли гравці, цей тренер, ця федерація, я просто дуже радий можливості висловити нашу підтримку, як тренер збірної Канади, показати, наскільки ми їх підтримуємо, що ми з ними, що ми хочемо зробити все можливе", – сказав Марш.

Напередодні Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії. З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.