Без Довбика та Миколенка: Ребров оголосив склад збірної України на матчі турніру Canadian Shield
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.
До основного списку ввійшли 26 виконавців, ще чотири гравці потрапили до резервного, інформує Українська асоціація футболу.
Склад збірної України на турнір Canadian Shield
Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва – Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю Колумбус, США).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі – Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).
Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція).
Резервний список
Георгій Бущан (Аль-Шабаб Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток (Остін, США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва – Шахтар Донецьк).
Протягом цього історичного для нашої команди змагання вона проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.