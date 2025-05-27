У 2025 році на збірну України чекає відбірковий турнір на чемпіонат світу 2026 року. Також українці зіграють на товариському турнірі в Канаді.

Чемпіон пропонує ознайомитися з розкладом усіх матчів національної команди на 2025 рік.

Календар матчів збірної України на 2025 рік

Плейоф Ліги націй

20 березня. Україна – Бельгія (3:1)

– Бельгія (3:1) 23 березня. Бельгія – Україна (3:0)

Товариські матчі

7 червня, 21:30. Канада – Україна

10 червня, 23:00. Україна – Нова Зеландія

Відбір до чемпіонату світу 2026

5 вересня, 21.45. Україна – Франція

– Франція 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна

10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна

13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан

– Азербайджан 13 листопада, 21.45. Франція – Україна

16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія

Минулого тижня головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто.

Нагадаємо, фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд.