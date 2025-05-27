Календар матчів збірної України на 2025 рік
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У 2025 році на збірну України чекає відбірковий турнір на чемпіонат світу 2026 року. Також українці зіграють на товариському турнірі в Канаді.
Чемпіон пропонує ознайомитися з розкладом усіх матчів національної команди на 2025 рік.
Календар матчів збірної України на 2025 рік
Плейоф Ліги націй
Товариські матчі
- 7 червня, 21:30. Канада – Україна
- 10 червня, 23:00. Україна – Нова Зеландія
Відбір до чемпіонату світу 2026
- 5 вересня, 21.45. Україна – Франція
- 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна
- 10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна
- 13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан
- 13 листопада, 21.45. Франція – Україна
- 16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія
Минулого тижня головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто.
Нагадаємо, фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд.