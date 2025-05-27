Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Календар матчів збірної України на 2025 рік

Микола Дендак — 27 травня 2025, 23:52
Календар матчів збірної України на 2025 рік
Getty Images

У 2025 році на збірну України чекає відбірковий турнір на чемпіонат світу 2026 року. Також українці зіграють на товариському турнірі в Канаді.

Чемпіон пропонує ознайомитися з розкладом усіх матчів національної команди на 2025 рік.

Календар матчів збірної України на 2025 рік

Плейоф Ліги націй

  • 20 березня. Україна – Бельгія (3:1)
  • 23 березня. Бельгія – Україна (3:0)

Товариські матчі

  • 7 червня, 21:30. Канада – Україна
  • 10 червня, 23:00. Україна – Нова Зеландія

Відбір до чемпіонату світу 2026

  • 5 вересня, 21.45. Україна – Франція
  • 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна
  • 10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна
  • 13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан
  • 13 листопада, 21.45. Франція – Україна
  • 16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія

Минулого тижня головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто.

Нагадаємо, фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд.

Збірна України з футболу Розклад матчів Чемпіонат світу з футболу 2026

Збірна України з футболу

Україна U-21 оприлюднила заявку на останній спаринг перед фінальною частиною Євро-2025
Збірна України визначилася зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі відбору на ЧС-2026, – джерело
Є лідерами своїх команд: Михалик назвав гравців, яких варто було викликати у збірну України
"Повна єресь". Ексдружина Тимощука розповіла про секретний контракт зі збірною України
Самовпевненість, яка межує з впертістю: Федорчук – про заявку Реброва на турнір у Канаді

Останні новини