Друга зустріч в історії: прев'ю матчу Канада – Україна на Canadian Shield

Цієї суботи, 7 червня, у Торонто стартує Canadian Shield, який доповнить підготовку збірної України до матчів відбіркового етапу на чемпіонат світу 2026 року у США, Мексиці та Канаді.

Свій перший матч в межах товариського турніру "жовто-сині" зіграють у Торонто проти одних господарів "мундіалю" Канади.

"Чемпіон" пропонує згадати єдиний матч в історії між командами, підсумувати інформацію щодо футболістів, які доступні Сергію Реброву, та з'ясувати, чому цей турнір має стратегічне значення напередодні відбіркового циклу до чемпіонату світу.

Небагата історія зустрічей

Збірні України та Канади зустрічались всього один раз із 1991 року, коли наша країна здобула незалежність, а з нею і власну національну команду. Це було 8 жовтня 2010 року в межах товариської гри, яка завершилась із рахунком 2:2.

Виконуючий обов'язки головного тренера Юрій Калітвінцев обрав на той поєдинок доволі цікавий склад, в якому знайшлось місце і для Шевченка з Вороніним, і для Олександра Романчука, який так і не зміг розкрити свій потенціал.

До речі, чинний президент УАФ тоді став не тільки єдиним представником Динамо у стартовому складі, а й рекордсменом команди – це був його сотий матч у складі збірної України.

Це був по-справжньому товариський матч, в якому знайшлось місце камбеку (Україна програла перший тайм 0:2), але не було місця надмірній жорсткості.

Огляд матчу Україна – Канада

Товариський матч

8 жовтня 2010 року

Україна – Канада 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – Джексон, 13, 0:2 – Гатчінсон, 30, 1:2 – Мілевський, 59, 2:2 – Тімощук

Україна: П’ятов, Федецький, Мандзюк, Кучер, Романчук, Кулаков (Тімощук, 46), Гай (Гусєв, 46), Ротань (Алієв, 46), Воронін (Олійник, 46), Шевченко (Худоб’як, 90), Селезньов (Мілевський, 46)

Канада: Хіршфельд, Сталтері, Якович, Стрейт, де Йонг, Симпсон (Накадзіма-Фарран, 86), Хатчинсон, Берньє, Оушен (Хабер, 74), Больє-Борголь (Ледгервуд, 68), Джексон.

Попередження: Сталтері.

На який склад очікувати від Реброва

Головний тренер збірної України викликав на цей збір 26 футболістів, а ще чотирьох додав у резервний список.

Для футбольних вболівальників відкритою може залишатись позиція воротаря – фахівець має у своєму розпорядженні трьох чудових голкіперів – Андрій Лунін з Реала, Анатолій Трубін з Бенфіки та Дмитро Різник. Серед них лише ексворотар Зорі не має стабільної ігрової практики, але коли все ж з'являється на полі – не допускає таких помилок, коли всі хапаються за голову.

УАФ

Також можемо очікувати на дебют в захисті представника Олександрії Олександра Мартинюка та півзахисника Динамо Богдана Михайленка. 23-річний гравець став одним з творців "срібного" сезону команди, зігравши 29 з 30 матчів у межах чемпіонату України.

Представник столичного колективу цього сезону увірвався до основного складу Динамо, зігравши 22 матчі у чемпіонаті України, де він відзначився двома голами та асистом.

Цікавий момент, що попри товариський статус матчів, у складі "жовто-синіх" лише два новачки, що може свідчити про намір Реброва награвати основний склад перед вересневими матчами з Францією та Азербайджаном.

Загалом, очікуємо бойовий склад, який буде змінюватись вже за ходом зустрічі, оскільки кількість замін має бути необмеженою.

Турнір, регламент та місце проведення

Сам Canadian Shield відбудеться на стадіоні "BMO Field", який було збудовано у 2007 році, а остання реконструкція відбулась у 2015-му.

Оскільки ФІФА не визнає комерційних найменувань футбольних споруд, то на офіційних матчах арена має назву "Національний футбольний стадіон Канади". Варто зазначити, що саме ця 45-тисячна арена прийматиме обидва матчі чемпіонату світу, які відбудуться в цій країні.

ФК Торонто

Окрім України, Канади та Нової Зеландії, на турнірі ще братиме участь збірна Кот-д'Івуару, але з нею наша команда не гратиме.

У турнірі нараховується три очки за перемогу, одне очко за нічию та два очки за перемогу в серії пенальті.

Зазначимо, що в рейтингу ФІФА команда Сергія Реброва посідає 25 місце, що є найкращим показником серед усіх учасників Canadian Shield. Господарі посідають 31 місце, Кот-д'Івуар також входить до п'ятдесятки найкращих – 46 місце, а ось Нова Зеландія перебуває ближче до кінця першої сотні – 89 сходинка.

Букмекери стримано оцінюють шанси обох команд на цей матч, пропонуючи доволі рівні коефіцієнти на три основні результати

Прогноз букмекерів на матч Канада – Україна

Перемога Канади – 2.28

Нічия – 3.80

Перемога України - 2.77

Орієнтовані склади:

Канада: Сент-Клер – Корнеліус, де Фужероль, Вотерман, Ларея – Бьюкенен, Шуан'є, Коне, Нелсон – Девід, Ларін

Україна: Лунін – Матвієнко, Сваток, Забарний – Миколенко, Зінченко, Калюжний, Зубков – Судаков, Гуцуляк – Яремчук

Прогноз Чемпіона: перемога України 2:1.