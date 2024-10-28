Де ла Фуенте: Для футболу не добре, що Реал пропустить церемонію вручення ЗМ
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Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що пропуск мадридським Реалом церемонії вручення Золотого м'яча – не хороша новина для футболу.
Слова іспанського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Для футболу не дуже добре, що такий клуб, як Реал Мадрид, не присутній на гала-вечорі такого характеру", – сказав тренер.
Нагадаємо, тривалий час Вінісіус Жуніор вважався фаворитом на Золотий м’яч, але сьогодні вдень Фабріціо Романо повідомив, що бразилець, як і решта представників Реала, не прилетить на церемонію вручення престижної нагороди. "Королівський клуб" навіть скасував трансляцію події.
У делегацї "галактікос" мав би бути й претендент на трофей Льва Яшина – Андрій Лунін. Чемпіон веде текстову онлайн-трансляцію Золотого м’яча-2024.