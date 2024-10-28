Де ла Фуенте: Для футболу не добре, що Реал пропустить церемонію вручення ЗМ

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що пропуск мадридським Реалом церемонії вручення Золотого м'яча – не хороша новина для футболу.

Слова іспанського фахівця цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Для футболу не дуже добре, що такий клуб, як Реал Мадрид, не присутній на гала-вечорі такого характеру", – сказав тренер.

🚨 Spain coach Luis de la Fuente from the Ballon d’Or: “It is not good for football that a club like Real Madrid is not present at a gala of this nature”. pic.twitter.com/KWP2hXl3Mx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024

Нагадаємо, тривалий час Вінісіус Жуніор вважався фаворитом на Золотий м’яч, але сьогодні вдень Фабріціо Романо повідомив, що бразилець, як і решта представників Реала, не прилетить на церемонію вручення престижної нагороди. "Королівський клуб" навіть скасував трансляцію події.

У делегацї "галактікос" мав би бути й претендент на трофей Льва Яшина – Андрій Лунін. Чемпіон веде текстову онлайн-трансляцію Золотого м’яча-2024.