У Реалі переконані, що Вінісіус не отримає Золотий м'яч

У мадридському Реалі переконані, що бразильський вінгер Вінісіус Жуніор не стане переможцем нагороди Золотий м'яч.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець не поїде у Париж на церемонію нагородження Золотого м'яча, де також не буде президента "вершкових" Флорентіна Переса, наставника Карло Анчелотті та півзахисника Джуда Беллінгема.

За даними RMC, попри початкові інсайди, що саме Вінісіус виграв голосування на головний індивідуальний приз у футболі, переможцем стане хавбек Манчестер Сіті Родрі.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.



No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024

Нагадаємо, трансляція "2024 Ballon d'Or" від France Football розпочнеться о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію церемонії.

Головним фаворитом на нагороду цього року є вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, який допоміг "вершковим" виграти Ла Лігу та Лігу чемпіонів минулого сезону.

До списку претендентів також потрапив український нападник Роми Артем Довбик, який провів минулий сезон за Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).