Продовжує палати: Реал не покаже трансляцію Золотого м’яча на своєму каналі

Реал скасував пряму трансляцію церемонії вручення Золотого м’яча, яка відбудеться сьогодні, 28 жовтня, в Парижі.

Про це повідомляє Marca.

Це реакція мадридського клубу на рішення France Football не вручати нагороду Вінісіусу Жуніору. Президент Реала Флорентіно Перес був розлючений таким розвитком подій, тож для "вершкових" тепер не існує Золотого м’яча.

Жоден гравець Реала не відвідає церемонію в Парижі, адже "королівський клуб" скасував рейс у столицю Франції за годину до відправлення. Зазначимо, що в делегацї "галактікос" мав би бути й претендент на трофей Льва Яшина – Андрій Лунін.

Слідкуйте за головними подіями Золотого м’яча-2024 у текстовій трансляції Чемпіона.