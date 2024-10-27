Церемонія вручення Золотого м'яча: онлайн-трансляція

У Парижі, в театрі Шатле, відбудеться 68-ма традиційна церемонія вручення Золотого м'яча.

Трансляція "2024 Ballon d'Or" від France Football розпочнеться о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію церемонії в цій новині.

Дивитися церемонію вручення однієї з найпрестижніших індивідуальних нагород у футболі можна на телеканалі, YouTube-каналі та ОТТ-платформі Setanta Sports.

Головним фаворитом на нагороду цього року є вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, який допоміг "вершковим" виграти Ла Лігу та Лігу чемпіонів минулого сезону.

До списку претендентів також потрапив український нападник Роми Артем Довбик, який провів минулий сезон за Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).