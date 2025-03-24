Тренер збірної Бельгії: Це була команда, яку я хотів бачити

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія задоволений перемогою своєї команди у матчі-відповіді проти України за право грати в елітному дивізіоні Ліги націй.

Його слова передає HLN.

"Я отримав ту реакцію, яку хотів побачити після матчу на виїзді. Ми показали, що можемо бути чудовою командою. Це була команда, яку я хотів бачити. Ми заклали фундамент і тепер зосереджені на відборі до чемпіонату світу 2026. Ближче до червня я хочу познайомитися з гравцями трохи ближче, але я вже отримав задоволення від цього тижня", – сказав Гарсія.

Також наставник прокоментував виступ Ромелу Лукаку, який у цьому матчі відзначився двічі. Ще один гол нападник забив у першій грі.

"Це повноцінний нападник і важливий гравець для групи. Я трохи пожартував з ним після матчу, тому що той удар головою мав стати його першим голом. Але він забив два чудових м"ячі, особливо перший".

Нагадаємо, "синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Зазначимо, що українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.