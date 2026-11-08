Захисник Мілана відмовився від виклику в збірну Бельгії

Центральний захисник Мілана Коні Де Вінтер відмовився від виклику до збірної Бельгії на листопадові матчі Ліги націй.

Про це повідомляє Goal.com.

Де Вінтер отримав виклик до національної команди під час попередньої паузи на матчі збірних, проте в 4 матчах не зіграв ні секунди, чим 24-річний гравець був дуже розчарований. Саме з цієї причини він відмовився від виклику на листопадові матчі.

"Де Вінтер відсутній, до він почувався некомфортно в його ситуації, і вирішив не приїжджати. Це його вибір, я не можу нічого з цим зробити. Я говорив із ним і пояснив ситуацію як тренер, як колишній гравець і як батько. Я повинен прийняти його рішення, але воно матиме довгострокові наслідки", – заявив головний тренер збірної Бельгії Марк Ван Боммель.

Сумарно на рахунку Де Вінтера 8 матчів за збірну Бельгії. Він потрапив у заявку команди на чемпіонат світу-2026, проте там також жодного разу не вийшов на поле.

У листопаді на Бельгію чекають матчі Ліги націй проти Туреччини та Італії (12 і 15 листопада відповідно).