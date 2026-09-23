Багато гравців просили мене залишитися: Де Брейне висловився щодо свого майбутнього у збірній Бельгії

Півзахисник Наполі Кевін Де Брейне заявив, що поки не планує завершувати кар'єру в національній збірній Бельгії, оскільки досі має мотивацію для виступів на міжнародній арені.

Його слова передає Reuters.

"Тренер дійсно запитав мене, що я хочу робити. Після чемпіонату світу я зрозумів, що досі отримую від цього задоволення. Багато гравців також просили мене залишитися. Крім того, я добре почувався фізично і все ще хотів грати. Це найголовніша мотивація. Доки у мене є ця мотивація, чому б мені не продовжувати?"

35-річний футболіст зазначив, що колись настане день, коли він оголосить про свій відхід зі збірної, проте зараз він не хоче про це думати.

"Настане день, коли я скажу, що мені більше не потрібно цим займатися, але зараз я про це не думаю. Я справді вважаю, що це будуть мої останні два роки. Ніколи не кажи "ніколи". Зараз я почуваюся добре, тож подивимося".

Зауважимо, що Де Брейне дебютував за збірну Бельгії у 2010 році, й з того часу провів за команду 124 матчі, у яких відзначився 38 голами та 53 асистами.

Разом із національною збірною Де Брейне виступав на трьох чемпіонатах Європи та чотирьох світових першостях. Зокрема, у складі "золотого покоління" він виграв матч за третє місце проти Англії (2:0) на мундіалі 2018 року.

А на цьогорічному чемпіонаті світу Де Брейне став першим бельгійським гравцем, котрий забив гол на трьох світових першостях протягом кар'єри.

Нагадаємо, що напередодні досвідчений бельгійський півзахисник Аксель Вітсель оголосив про завершення міжнародної кар'єри.