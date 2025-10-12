Аббасов: Гравці збірної Азербайджану можуть зробити матч з Ісландією важливим

Головний тренер збірної Азербайджану з футболу вважає, що його підопічні можуть досягти позитивного результату в матчі з національною командою України, що зробить матч-відповідь проти Ісландії важливим у контексті можливості посісти друге місце в турнірній таблиці кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Слова азербайджанського фахівця передає Azerisport.

"Я сказав своїм гравцям одне: наступний матч групи з Ісландією можемо зробити для нас дуже важливим. Вони заслужили право пережити ці емоції. Дуже хочу, щоб ми зробили гру з Ісландією в Баку дійсно значущою", – сказав Аббасов.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.