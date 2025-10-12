Кваліфікація ЧС-2026. Україна – Азербайджан: онлайн-трансляція

Збірна України з футболу зіграє проти команди Азербайджану в четвертому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 13 жовтня, в польському місті Краків на стадіоні "Краковія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій публікації.

Зауважимо, що після трьох турів збірна України, маючи в активі 4 очки, посідає друге місце у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. У попередньому матчі українська команда здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.