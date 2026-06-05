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ФІФА впровадила кардинальні зміни в передматчеву церемонію на ЧС-2026

Олег Дідух — 5 червня 2026, 12:41
ФІФА впровадила кардинальні зміни в передматчеву церемонію на ЧС-2026
ФІФА

Передматчеві церемонії на чемпіонаті світу 2026 року відбуватимуться в незвичному стилі.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

За їхньою інформацією, перед виконанням національних гімнів гравці та судді будуть не вишиковуватися в ряд перед центральною трибуною, а збиратимуться навколо центрального кола. На половині поля кожної з команд будуть розгорнуті велетенські за розміром національні прапори.

При цьому, біля центрального кола під час виконання національного гімну стоятимуть не лише гравці стартових складів команд, а всі гравці, які потрапили до заявки на поєдинок.

Такі зміни впроваджені для того, щоби передматчеву церемонію могли розгледіти вболівальники з будь-якого місця на стадіоні, а не лише з центральної трибуни.

Раніше ФІФА заборонила використовувати вувузели та свистки на матчах ЧС-2026.

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