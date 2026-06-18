Я не бачив власну команду: Тухель попросив ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання гімну на ЧС-2026
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель після матчу з Хорватією на чемпіонаті світу 2026-го року попросив ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання національного гімну, оскільки він не зміг розгледіти власних гравців через них.
Його слова передає ESPN.
"Я мушу вам щось сказати: я благаю ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання національного гімну, бо я не міг бачити свою команду під час гімну.
Я чекав на цей момент. Сьогодні це був дуже-дуже особливий момент, а я стояв перед стіною з 50 фотографів, за півметра від них, і не міг побачити жодного гравця.
Це трохи зіпсувало мої враження. Це дуже емоційний момент. Коли я був молодим і тільки починав тренувати, навіть мріяти про таку подію було занадто великим".
Нагадаємо, що ФІФА перед цьогорічним мундіалем внесла кардинальні зміни у передматчеву церемонію.
Зауважимо, що поєдинок Англія – Хорватія закінчився перемогою "трьох левів" з рахунком 4:2. Головним героєм матчу став англійський нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, який оформив дубль у ворота "шашкових", ставши найкращим гравцем зустрічі.
У наступному турі англійці зіграють проти Гани. Поєдинок запланований на 23 червня та стартує о 23:00 (за київським часом).