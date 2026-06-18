Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Я не бачив власну команду: Тухель попросив ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання гімну на ЧС-2026

Микола Літвінов — 18 червня 2026, 06:21
Я не бачив власну команду: Тухель попросив ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання гімну на ЧС-2026
Томас Тухель
Getty Images

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель після матчу з Хорватією на чемпіонаті світу 2026-го року попросив ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання національного гімну, оскільки він не зміг розгледіти власних гравців через них.

Його слова передає ESPN.

"Я мушу вам щось сказати: я благаю ФІФА змінити розташування фотографів під час виконання національного гімну, бо я не міг бачити свою команду під час гімну.

Я чекав на цей момент. Сьогодні це був дуже-дуже особливий момент, а я стояв перед стіною з 50 фотографів, за півметра від них, і не міг побачити жодного гравця.

Це трохи зіпсувало мої враження. Це дуже емоційний момент. Коли я був молодим і тільки починав тренувати, навіть мріяти про таку подію було занадто великим".

Нагадаємо, що ФІФА перед цьогорічним мундіалем внесла кардинальні зміни у передматчеву церемонію.

Зауважимо, що поєдинок Англія – Хорватія закінчився перемогою "трьох левів" з рахунком 4:2. Головним героєм матчу став англійський нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, який оформив дубль у ворота "шашкових", ставши найкращим гравцем зустрічі.

У наступному турі англійці зіграють проти Гани. Поєдинок запланований на 23 червня та стартує о 23:00 (за київським часом).

Томас Тухель збірна Англії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Томас Тухель

Тухель оцінив перемогу збірної Англії на ЧС-2026: Нам було важко знайти ритм
Легенда МЮ підтримав несподіваний вибір тренера збірної Англії на ЧС-2026
Ми не були на тих позиціях: Тухель розкритикував перший тайм у виконанні збірної Англії проти Нової Зеландії
Він не відігравав вирішальної ролі: Тухель пояснив відсутність Палмера у заявці збірної Англії на ЧС-2026
Тухель пояснив свій вибір складу збірної Англії на ЧС-2026

Останні новини