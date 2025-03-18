Тісний зв'язок та атмосфера: Мельгоса прокоментував об'єднаний збір молодіжки з командою Реброва

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поговорив про участь його підопічних у тренувальному зборі національної команди.

Слова 49-річного іспанця наводить сайт УАФ.

Українська молодіжка допомагала першій команді країни у підготовці до матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії.

"Це частина нашого великого проєкту, який ми реалізуємо в національних командах різного віку. Тут не йдеться про окремі категорії гравців – U-21, U-19 чи про головну команду. Основна мета – допомогти збірній України під час додаткових тренувальних днів, які ми маємо перед офіційними матчами ФІФА. Друга мета – дати молодим виконавцям змогу відчути атмосферу першої збірної, побачити, як працює головна команда. Важливо, щоб вони розуміли, що існує тісний зв’язок між усіма рівнями збірних України", – сказав Мельгоса.

Іспанський фахівець висловив своє задоволення тим, що він побачив під час об'єднаного збору, а також розповів про взаємодію із головним тренером збірної України Сергієм Ребровим.

"Думаю, усі, хто працює тут, стараються зробити свій внесок – і гравці, і тренери, і весь персонал. Усі намагаються допомагати один одному, створювати найкращі умови, щоб національна команда прогресувала. Я вже працював із Сергієм Ребровим і знаю його підхід, але тепер він іще більше занурився у свою роботу. Ми регулярно спілкуємося протягом року, але коли працюєш разом безпосередньо на полі, це дає ще більше взаєморозуміння". У нас дуже хороша комунікація, ми спілкуємося щотижня. Обговорюємо не тільки першу команду, а й молодіжні категорії, U-15, U-17 тощо. Він запитує мою думку, ділиться своїм баченням. У нас справді чудові робочі стосунки".

Нагадаємо, що 20 березня Україна проведе перший матч проти Бельгії в межах плейоф Ліги націй сезону-2024/25.

У той же час молодіжна збірна України вже розпочала свій навчально-тренувальний збір, під час якого вона проведе два товариські матчі. Раніше стало відомо, хто саме увійшов до заявки "синьо-жовтих", які зіграють з однолітками зі Словенії та Польші.