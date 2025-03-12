Збірна України з гравцями молодіжки розпочала підготовку до матчів проти Бельгії в Лізі націй

Футболісти збірної України дісталися польської Варшави, звідки вони вирушать до іспанського Бенідорма, де проходитиме підготовка до матчів плейоф Ліги націй проти збірної Бельгії.

Про це повідомляє УАФ.

19 березня "синьо-жовті" переїдуть до Мурсії, в якій 20 березня на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" відбудеться перший матч плейоф Ліги націй-2024/25 проти Бельгії.

Варто зазначити, що поки головний тренер збірної України Сергій Ребров не зможе розраховувати на легіонерів, які до кінця цього тижня виступатимуть за свої клуби в Європі.

Натомість для більш повноцінної підготовки з гравцями національної команди вирушили десять гравців молодіжної збірної України.

Команді Реброва допомагатимуть Руслан Нещерет, Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко, Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі – Динамо), Георгій Єрмаков (Олександрія), Борис Крушинський (Полісся), Олександр Яцик (Зоря) та Ігор Краснопір (Карпати).

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Згідно з джерелом, вся ця десятка гравців після 16 березня продовжать підготовку в команді Унаї Мельгоси, навчально-тренувальний збір якої заплановано на період із 17-го по 25 березня в Туреччині.

Нагадаємо, що кілька днів тому Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі плейоф Ліги націй проти збірної Бельгії.