Мельгоса назвав склад молодіжної збірної України на спаринги зі Словенією та Польщею

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився з гравцями, які матимуть шанс зіграти у товариським матчах зі Словенією та Польщею.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Тренерський штаб на чолі з 49-річним іспанцем розраховує на 23 футболістів, які потрапили до заяки команди на ці спаринги.

Заявка України U-21 на товариські матчі

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман (Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва – Лехія, Польща), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Денис Кузик (Кривбас Кривий Ріг), Олег Федор (Карпати Львів), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Борис Крушинський (Полісся Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Ігор Краснопір (Карпати Львів).

Зазначимо, що молодіжна збірна України готується до виступу у фінальній частині чемпионату Європи 2025 року, який проходитиме цього літа у Словаччині. Там "синьо-жовті" зіграють на груповому етапі з Фінляндією, Нідерландами та Данією.

А в межах підготовки до Євро-2025 українці під час тренувально-навчального збору у Туреччині зустрінуться зі Словенією (21 березня) та Польщею (25 березня).

Нагадаємо, що десять гравців молодіжної збірної України зараз допомагають національній команді у підготовці до матчів плейоф Ліги кацій проти збірної Бельгії.